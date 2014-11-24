大连万达计划未来在全球建150多家豪华酒店

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8854元附近
路透上海4月18日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8854元附近，较上日贬值约69点。
路透北京11月23日 - 新华社周日报导称，中国房地产开发商大连万达集团计划至2018年底，将在全球建设超过150家豪华酒店。
大连万达集团旗下万达商业地产正计划今年在香港首次公开招股(IPO)，拟筹资高达60亿美元。
新华社援引万达集团的新闻称，新酒店的海外目标市场包括欧洲、美国和澳大利亚。（完）
编译：高良萍 发稿：王琛
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路透圣保罗4月17日 - 据一位消息人士周一介绍，中国海航机场控股(集团)有限公司已接近收购巴西大型工程企业Odebrecht所持巴西第二大国际机场的全部股权，部分解决了与一政府机构在许可权问题上的僵局。
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。