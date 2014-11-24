大连万达计划未来在全球建150多家豪华酒店

海航机场接近收购Odebrecht所持里约国际机场股权--消息

路透圣保罗4月17日 - 据一位消息人士周一介绍，中国海航机场控股(集团)有限公司已接近收购巴西大型工程企业Odebrecht所持巴西第二大国际机场的全部股权，部分解决了与一政府机构在许可权问题上的僵局。