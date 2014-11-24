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中国财经 | 2014年 11月 24日 星期一 15:31 BJT

大连万达计划未来在全球建150多家豪华酒店

路透北京11月23日 - 新华社周日报导称，中国房地产开发商大连万达集团计划至2018年底，将在全球建设超过150家豪华酒店。

大连万达集团旗下万达商业地产正计划今年在香港首次公开招股(IPO)，拟筹资高达60亿美元。

新华社援引万达集团的新闻称，新酒店的海外目标市场包括欧洲、美国和澳大利亚。（完）

编译：高良萍 发稿：王琛

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