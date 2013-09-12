路透专访：万达每年可有50亿美元用于海外并购

(本文由路透中文网编译提供)

路透中国大连9月11日（记者 许贵卿） - 大连万达集团称，该集团每年可斥资多达50亿美元收购海外公司或资产，凸显该集团的实力随着海外扩张而壮大。

万达集团董事长王健林称，如果有适当的机会，他甚至做好了单笔收购规模超过50亿美元的准备。几周前，万达集团收购了英国豪华游艇制造商Sunseeker。

王健林称，万达会继续将发展重点放在酒店业和娱乐业。福布斯近日宣布，王健林的财富据估算达到140亿美元，已成为新的中国首富。

万达是一家民营企业，经营范围遍及酒店、购物中心和电影院等诸多产业，近几年该集团在海外迅速扩张。

王健林6月时告诉路透，计划投资约10亿美元在纽约建一家五星级酒店，并且打算未来10年在海外8-10个城市建万达酒店，以提升该集团在国际市场的影响力。此前万达宣布将在伦敦建一座拥有160间客房的万达酒店和公寓楼。

去年，万达以26亿美元收购美国影院运营商AMC娱乐公司，开启了该集团海外扩张的征程。

王健林称，关于中国企业海外投资因监管压力受阻的担心是没有根据的，他认为媒体报道助长了这些不必要的担忧。

他称，美国政府对海外投资并无敌意，同样中国监管当局对海外投资也不像一些人想的那么严苛。

他说：“我们原来也很害怕，我们以为到美国去投资这个审查可能要很长时间，问那个当地律师说怎么样，他说没有把握批准。就没想到，不是那么复杂。如果真是个民营企业，不是并购他的军事工业，不是并购他的敏感工业，我想不是那样。”完）