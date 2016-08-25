中国要进行系统的顶层设计将海外消费拉回国内--万达董事长

路透北京8月25日 - 中国大型文化和房地产集团--万达集团董事长王健林周四表示，目前全球经济持续放缓，中国经济目前最重要的风险点是消费，要进行系统的顶层设计，把海外消费拉回中国国内。

他在中国消费经济创新发展论坛上并称，现在中国居民海外消费的增速大大快于国内消费，限制海外消费是不可能的，要研究海外消费过快增长对国内经济的影响程度，并努力提升国内消费以拉动中国经济。

“为什么大家要去境外消费，...很重要的一个原因就是在境外基本可以做到放心消费，在我们国内目前还做不到。”他说。

他并称，中国居民海外消费增长的原因首先是价格问题，其次中国国内消费环境和消费安全的因素造成的。消费不安全是造成中国居民国内消费放缓的一个重要原因。

中国居民的海外消费正由购买奢侈品消费转向购买日用品消费。另外，对海外医疗和体育的消费也正在兴起。

中国商务部此前数据显示，2015年中国境外消费1.5万亿元人民币,过半用于购物。（完）