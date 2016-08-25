中国要进行系统的顶层设计将海外消费拉回国内--万达董事长

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月25日 - 中国大型文化和房地产集团--万达集团董事长王健林周四表示，目前全球经济持续放缓，中国经济目前最重要的风险点是消费，要进行系统的顶层设计，把海外消费拉回中国国内。
他在中国消费经济创新发展论坛上并称，现在中国居民海外消费的增速大大快于国内消费，限制海外消费是不可能的，要研究海外消费过快增长对国内经济的影响程度，并努力提升国内消费以拉动中国经济。
“为什么大家要去境外消费，...很重要的一个原因就是在境外基本可以做到放心消费，在我们国内目前还做不到。”他说。
他并称，中国居民海外消费增长的原因首先是价格问题，其次中国国内消费环境和消费安全的因素造成的。消费不安全是造成中国居民国内消费放缓的一个重要原因。
中国居民的海外消费正由购买奢侈品消费转向购买日用品消费。另外，对海外医疗和体育的消费也正在兴起。
中国商务部此前数据显示，2015年中国境外消费1.5万亿元人民币,过半用于购物。（完）
(发稿 张晓翀; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。