大连万达寻求收购英国豪华游艇制造商Sunseeker

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透伦敦6月7日 - 中国大连万达正洽商收购英国游艇制造商Sunseeker，为中国企业入主国外豪华品牌的最新案例。
“Sunseeker正和第三方洽谈出售多数股权事宜，”该游艇制造商周五在声明中称。
一公司消息人士确认了金融时报的报告，万达料在本月底完成以3亿英镑(4.65亿美元)收购Sunseeker。
Sunseeker成立于1970年代，在英格兰南部海岸普尔一代拥有约2,300名雇员。爱尔兰私募股权公司FL Partners持有其多数股权。(完)
(编译 王冠中; 审校 王丽鑫)
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路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。