大连万达寻求收购英国豪华游艇制造商Sunseeker

路透伦敦6月7日 - 中国大连万达正洽商收购英国游艇制造商Sunseeker，为中国企业入主国外豪华品牌的最新案例。

“Sunseeker正和第三方洽谈出售多数股权事宜，”该游艇制造商周五在声明中称。

一公司消息人士确认了金融时报的报告，万达料在本月底完成以3亿英镑(4.65亿美元)收购Sunseeker。

Sunseeker成立于1970年代，在英格兰南部海岸普尔一代拥有约2,300名雇员。爱尔兰私募股权公司FL Partners持有其多数股权。(完)

(编译 王冠中; 审校 王丽鑫)

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