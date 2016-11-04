万达斥10亿美元购美国Dick Clark 首次进入电视内容产业

路透上海11月4日 - 中国房地产和娱乐巨擘--大连万达集团周五宣布，以约10亿美元收购美国Dick Clark Productions,Inc.（DCP集团）100%股权，标志着万达首次进入电视制作行业，万达娱乐产业版图更趋完善。

公司新闻稿称，收购完成后，美国DCP集团管理层将全部留任，万达和管理层签订了长期的经营目标责任制，DCP集团收入和利润将逐年大幅提升。

新闻稿称，并购美国DCP集团是万达首次进入电视内容行业，并且在一开始就占据世界电视行业最高端的节目资源，获得了顶级电视节目制作权，使万达影视产业链更加完整，对于万达目前正重点发展的电影、旅游、体育等产业能良好互补、协同发展。

成立于1957年的DCP集团是美国著名电视节目制作公司，拥有20多项著名IP，其中包括金球奖、全美音乐奖、公告牌音乐奖（Billboard）、美国乡村音乐奖等颁奖典礼和纽约新年倒数晚会等超级IP及权益。

DCP集团这些IP的所有权及权益大多数为永久持有，DCP集团绝大部分收入来自这些晚会的电视转播权，与各大电视台转播权协议均为长期，集团现金流充沛，经营安全性高。

近年来万达集团积极在全球并购，扩大其娱乐产业，包括今年初其以35亿美元收购美国传奇影业，并与好莱坞六大制片公司之一的索尼影视达成战略合作，从而可以批量投资好莱坞大片。万达集团董事长王健林此前接受路透专访时透露，收购六大全球性电影公司中的一家是万达建立电影帝国道路上必须的一步。（完）