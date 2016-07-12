王毅：南海仲裁案从头到尾就是一场披着法律外衣的政治闹剧

路透北京7月12日 - 中国外交部长王毅周二就所谓南海仲裁庭裁决结果发表谈话称，南海仲裁案从头到尾就是一场披着法律外衣的政治闹剧，中国不接受、不参与仲裁，是在依法维护国际法治和地区规则。

新华社援引王毅的话称，中国在南海的领土主权和海洋权益拥有坚实的历史和法律根基，不受所谓仲裁庭裁决的影响，中国将继续致力于通过谈判协商和平解决争端，维护好本地区的和平稳定。

“仲裁庭作出的所谓裁决侵犯了中方的合法权利，挑战了尊重主权和领土完整的国际法准则，损害了国际海洋法律制度的严肃性和完整性，冲击了以《南海各方行为宣言》为基础的地区规则。仲裁庭的成立缺乏合法性，对本案不具管辖权，其裁决明显扩权、越权，不可能产生任何法律效力。”王毅称。

他表示，这个充满争议和不公的临时仲裁庭代表不了国际法，代表不了国际法治，更代表不了国际公平与正义。

中国政府稍早也发表声明，中国对南海诸岛，包括东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛拥有主权。