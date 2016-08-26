中国统计局原局长王保安被开除党籍 涉嫌犯罪问题移送司法--中纪委

路透北京8月26日 - 中国中央纪委监察部网站周五公布，给予国家统计局原党组书记、局长王保安开除党籍和开除公职处分，收缴其违纪所得，并将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

中纪委称，经立案侦查，王保安毫无政治信仰，长期搞迷信活动，严重违反政治纪律和政治规矩，在重大问题上发表违背中央精神的言论，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，频繁出入高档酒店及高消费娱乐场所；道德沦丧，大搞权色、钱色交易。

同时，违反组织纪律，利用职务上的影响在干部选拔任用方面为亲属谋取利益；违反廉洁纪律，利用职务上的便利为亲属经营活动谋取利益，收受礼品、礼金；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

“王保安身为党的高级领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，且党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。”中纪委称。

中纪委于1月公布，王保安涉嫌严重违纪，接受组织调查。网站刊登的简历显示，王保安分别在财政部、国家税务总局任过职，2015年4月任国家统计局党组书记、局长。（完）