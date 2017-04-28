当前朝鲜半岛局势存在轮番升级甚至失控的危险--中国外长

路透北京4月28日 - 中国外交部长王毅昨日会见俄罗斯副外长加季洛夫时表示，当前朝鲜半岛局势存在轮番升级甚至失控的危险，中方提出“双轨并行”思路和“双暂停”倡议同俄方有关建议不谋而合，双方可继续就解决半岛核问题的路线图保持密切沟通。

外交部网站周五刊登新闻稿并称，中俄双方一致认为，当前形势下，各方应全面完整落实联合国安理会有关涉朝决议。一方面采取措施遏阻朝核导开发进程，一方面加大劝和促谈力度，把朝核问题尽快拉回到对话协商的正确轨道。

“中俄是全面战略协作伙伴关系，双方在国际地区事务中保持着密切沟通协调。”王毅称。他是在纽约出席联合国安理会朝鲜半岛核问题部长级公开会上会见了俄罗斯副外长加季洛夫。

昨日美国总统特朗普在总统办公室接受路透专访时表示，在围绕朝鲜核试和导弹计划的僵局中，有与朝鲜发生重大冲突的可能性，但他倾向于通过外交途径解决争端，但称这很难。

特朗普还高度赞扬了中国国家主席习近平，称中国为遏制朝鲜提供帮助。

中美两国元首近期频繁就朝鲜半岛问题保持沟通，双方4月初在美国会面后，还曾两次通电话谈及朝鲜半岛问题。(完)