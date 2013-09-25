中国旺旺控股10月中旬从台湾退市

路透新加坡9月24日 - 中国旺旺控股(0151.HK)9151.TW周二表示，已获得台湾证交所的批准，将该公司台湾存托凭证终止上市。按市值计算，中国旺旺控股是中国最大的食品和饮料生产及分销企业。

中国旺旺在发布于香港联交所网站上的声明中称，从台湾退市将从10月15日起生效。

该公司没有说明从台湾退市的原因，但外界认为这表明台湾吸引更多海外企业到台湾上市的努力受到挫折。

中国旺旺2007年从新加坡证交所退市，这是该公司证券第二次从一家证交所退市。

该公司声明是在台湾和香港股市收盘后公布的。其台湾存托凭证收高2.1%，报46台币，其香港股票收盘持平于12.4港元。

欲浏览公司声明，请点选：here(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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