汪洋：放宽外资准入 探索国民待遇加负面清单的外资管理模式

路透北京9月9日 - 中国国务院副总理汪洋表示，中国将放宽外商投资准入，重点推进服务业领域对外开放，同时探索准入前国民待遇加负面清单的外资管理模式，大幅减少审批事项，优化审批流程

新华社援引汪洋周一在厦门开幕的中国国际投资贸易洽谈会上的讲话称，中国对外开放的方针是长期不变的，投资合作体制日益开放，法律法规执行一视同仁。

“我们吸引外资，不是简单引入资金，更重要的是引进先进技术、管理经验和智力资源，借鉴成熟市场经济体制的做法，这对中国经济提质增效升级和市场经济体制的完善至关重要。”汪洋说。

他并指出，高水平的外资企业更看重公平竞争的市场环境、一视同仁的政策环境和公正透明的法治环境，而不是一时的优惠政策。

“中国政府将着力构建开放型经济新体制，进一步优化投资软环境，一手抓简政放权，规范政府行为；一手抓法治建设，引导企业合规经营。”汪洋并称，过去30多年，外资企业成为中国经济不可或缺的组成部分。

近期中国依法查处了一批垄断、商业贿赂、侵权假冒、掺杂兑假等案件。汪洋称，这是中国政府改变“重审批、轻监管”管理方式迈出的重要步伐，是转变政府职能、加强市场监管的重要举措，此举目的是营造更加国际化、法治化的营商环境，为进一步扩大开放创造条件。

联合国贸发会议同日在厦门发布的《世界投资报告2014（中文版）》显示，2013年中国FDI流入量达到1,240亿美元，创历史新高，仅次于美国居全球第二位。

根据联合国贸发会议统计数据，自1992年起，中国已连续22年成为吸收外资最多的发展中国家，在世界各国家和地区中所处位次基本稳定。近20年，中国吸收外资在全球FDI总量中年均占比为7.6%，在发展中国家吸收外资中，年均占比则为21.5%。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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