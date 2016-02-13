专访：中国外长王毅称中方主张安理会通过新决议 阻遏朝鲜进一步推进核导计划

路透慕尼黑2月12日（记者 John Irish） - 中国外交部长王毅周五接受路透专访时表示，中方主张，联合国安理会可通过新决议，采取进一步措施，使朝鲜为其行为付出必要代价，承担相应后果。他并指出，安理会采取新的有力行动应指向明确，目的是有效阻遏朝鲜进一步推进核导计划。

王毅称：“朝方不顾国际社会反对，再次进行核试验，之后又运用弹道导弹技术发射卫星，这两个举动均违反了联合国安理会决议，中方对此的立场是明确的，从一开始就公开表明了反对。”

朝鲜2006年进行首次核试验后遭到联合国制裁，朝鲜之后又进行了三次核试验，以及多次弹道导弹发射。

美国和中国在如何应对朝鲜问题方面有所分歧，华府呼吁采取更严厉的制裁措施，而北京方面则强调对话的必要性。

王毅在慕尼黑接受路透专访时表示：“中方主张，安理会可通过新决议，采取进一步措施，使朝为其行为付出必要代价，承担相应后果。”

但王毅表示，安理会制裁决议指向应该很明确，就是阻遏朝进一步推进核导计划。为实现这一目标，可以通过各种手段和途径。目前各方正在安理会就决议草案进行磋商，内容很广泛，涉及到方方面面。

他指出，制裁不是目的，最终还是应回到谈判解决的轨道。

王毅在慕尼黑与美国国务卿克里会晤。美国国务院发言人柯比称，克里呼吁中方利用对朝鲜的影响力，帮助国际社会对朝鲜施压。

朝鲜半岛紧张局势持续升温，朝鲜周四称正驱逐开城工业园里的所有韩方人员，称韩方停止开城工业园运转的做法等同于宣战。

为应对朝鲜2月初火箭发射，韩国最早下周将开始与美国就部署先进的反导系统进行协商。

韩国要求匿名的国防官员告诉路透，韩美磋商将聚焦于在韩国部署萨德反导系统。

王毅对路透表示，中方对美国有可能在韩部署萨德反导系统的动向表示严重关切。

他指出：“萨德反导系统覆盖范围，特别是其X波段雷达监测范围远远超出半岛防卫需求，深入亚洲大陆腹地，不仅将直接损害中国的战略安全利益，也将损害本地区其他国家的安全利益。”

他说：“美国到底意欲何为？我看不用那么多专家来研究，明眼人一看就清楚。”

王毅称：“我们坚决反对任何国家借用半岛核问题侵害中国的正当权益。”

他指出， 中国在处理有关朝鲜半岛事务时，有几点必须要坚持。

“第一，不管什么情况下，半岛都不能有核，无论是北方还是南方，无论是自己制造，还是引进部署。第二，不能用武力解决问题，那将使半岛生战、生乱，中国不会允许。第三，中国自身的正当国家安全利益必须得到有效维护和保障。”

王毅并表示，中国将继续与国际社会合作，坚定不移推进半岛无核化进程。（完）

（路透以英文采访王毅，中国外交部关于此次采访的完整中文版本请点击以下链接 here）