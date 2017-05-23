中国外长王毅希望韩国采取举措 尽快拔掉卡在两国关系咽喉中的刺

路透北京5月23日 - 中国外交部长王毅昨日在科特迪瓦首都阿比让回答记者提问时表示，希望韩国方面能够采取实际举措，尽快拔掉卡在两国关系咽喉中的刺。中方愿意就此与韩方保持沟通。

中国外交部网站周二刊登新闻稿援引王毅的话并称，敦促朝鲜方面不要再做任何违反联合国安理会决议的事情，同时希望各方保持定力，不受一时一事的影响，坚持半岛无核化的大方向，坚持执行好安理会涉朝决议，坚持通过和平手段对话协商解决问题。

他表示，韩国文在寅总统刚刚当选就派出重量级特使访华，体现了对中国的重视以及尽快改善对华关系的愿望。韩国新一届政府在对华政策上出现了新的变化，表现出与前政府不同的态度。

具体来讲，一是愿意正视而不是回避影响中韩关系健康发展的问题；二是理解中方为维护自身正当利益所表达的关切；三是愿意积极寻找妥善处理萨德反导系统这一问题的途径。

“‘解铃还须系铃人’，我们希望韩方能够抓住特使访华形成的积极互动，采取实际举措，尽快拔掉卡在两国关系咽喉中的这根刺。中方愿意就此与韩方保持沟通。”王毅称。

他并指出，韩国新政府提出制裁和对话应同时推进，坚持以和平手段解决半岛问题。我们认为这合情合理，也是安理会决议倡导的方向。我们注意到，美方最近也表达了愿与朝方开展接触对话的态度。半岛局势仍不平静，不断发生一些新的事态。

中国外交部部长助理孔铉佑和俄罗斯外交部副部长莫尔古洛夫周一在莫斯科举行磋商，重点就朝鲜半岛问题交换意见。双方再次确认了决不允许半岛生战生乱、反对任何一方激化半岛局势紧张的立场。中俄双方重申坚决反对美国在韩国部署“萨德”反导系统。（完）

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