万家共赢等三家基金子公司被要求整改

路透北京/上海8月29日 - 市场高度关注的万家共赢资管资金挪用案有了新进展，中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，对存在违规行为的万家共赢资产管理公司、金元百利资产管理公司和深圳华宸未来资产管理公司采取责令整改、暂不受理公司业务备案的监管措施。

他在新闻例会上称，上述三家基金子公司存在委托不具有基金销售资格机构销售资产管理产品、进行有失公允的关联交易、重要信息未及时向投资人披露等违规行为。证监会同时还暂停了这三家基金子公司的母公司业务申请，并对母子公司的相关责任人员采取认定不适当人选、出示警示函等监管措施。

这三家基金子公司的母公司分别为万家基金管理公司、金元惠理基金管理公司和华宸未来基金管理公司，后两家的外方股东分别为香港惠理集团(0806.HK)和韩国最大基金管理公司未来资产。

据国内媒体近日报导，万家共赢资产管理公司发行的一只总额近10亿元人民币的理财产品遭遇其合作方深圳景泰恶意挪用了8亿元，其中近6亿元出现在金元百利的一只产品帐户上。而华宸未来资产去年发行的一只资管计划，因融资方不能付息已形成违约。

邓舸介绍说，8月4日至8日，证监会对包括上述三家基金子公司在内的六家券商和八家基金子公司的资管业务进行了专项现场检查，发现存在多项违规违法行为。证监会决定对其中涉及资管产品涉嫌利益输送、内幕交易等违法行为的，移送证监会稽查部门查处；对另外一家基金子公司及两家券商采取责令整改的监管措施。

他未披露其他涉案的基金子公司和券商名字。

他并指出，证监会将加强对证券经营机构资管业务的事中事后监管，促进资产管理业务规范健康发展；同时基金业协会将抓紧出台相关自律规则，统一资管业务备案管理和风险监测的标准、程序及自律管理措施。（完）

(发稿 张晓翀/林琦; 审校 张喜良)

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