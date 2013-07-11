中国希望加大对美国页岩气的投资--美官员

辉山乳业被汇丰指其贷款违约 部分资产遭上海法院冻结
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透华盛顿7月10日 - 一名美国官员表示，在周三的中美两国会谈期间，中国表达了加大投资美国页岩气的意愿。
随着水力压裂等钻探方法的加大使用，最近几年美国和加拿大的页岩田产出攀升。中国企业渴望获得对这种非常规油田进行钻探的技术。中国拥有全球最大的页岩储备。
作为全球最大的能源消费国，中国也在海外寻找石油和天然气供应，以满足本国的能源需求。
这名美国政府官员表示，中国已向美国天然气投资约55亿美元，该国称也欢迎美国加大投资中国的能源产业。
中美官员会谈能源事宜，属于本周在华盛顿举行的为期两天的美中战略与经济对话的一部分。
“中方对于能够学习美国技术和投资美国，并从中获益，有着非常强烈的兴趣，”这名匿名美国官员对记者表示。
“双方认同，互相投资能源市场双方都可受益，并承诺将努力解决投资方面可能存在的障碍。”(完)
(编译 王翔琼; 审校 王洋)
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路透上海4月11日 - 中国银监会近日针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了25件行政处罚决定，罚款金额合计4,290万元人民币，共涉及17家银行业机构，包括平安银行和华夏银行。