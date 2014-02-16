中国万向在美国Fisker破产资产拍卖中胜出

路透2月14日 - 美国插电式混合动力跑车制造商FiskerAutomotive周五表示，中国最大的汽车零部件公司万向集团在其破产资产拍卖中胜出。

Fisker在一份声明中称，万向出价约1.492亿美元，包括1.262亿美元现金及800万美元的承担债务，以及万向指定一关系企业普通股。

此项出售将在周二提交给特拉华州美国破产法院，以取得法官Kevin Gross的批准。

两位知情消息人士透露，万向战胜了香港富商、Fisker投资者李泽楷旗下公司。

此次拍卖周三开始，周五结束。上述消息人士称，李泽楷最初出价约5,500万美元。据Fisker称，过程中经过19轮竞价。

万向一直致力于扩大在美国制造业领域的影响力，去年美国政府允许其收购为Fisker生产汽车电池的电池生产商A123Systems资产。

Fisker和A123都曾获得美国政府的贷款，因美国政府要扶植清洁能源科技。万向战胜Johnson ControlsInc把A123收入囊中。

Fisker去年11月提交破产保护，计划向李泽楷出售旗下资产。Fisker债权人反对该计划，因为那将使其差不多什么也要不回来，于是他们与万向联合起来，推动资产拍卖。(完)

(编译 李爽 审校 张若琪)

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