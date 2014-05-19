中国动用多种外交管道警告朝鲜 勿进行第四次核试验

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透北京5月19日 -继朝鲜再度扬言对美国的敌意态度采取反制措施后，多位在中国的外交消息人士向路透表示，中国已经透过不同外交管道警告朝鲜不可进行第四次核试验。
“中国已经告诉朝鲜，进行新的核试验毫无正当理由，朝鲜不应该这么做，”一名西方国家外交官获得中国官员告知后表示。
消息人士指出，中国已经动用在北京及平壤的外交管道，传达中方对于朝鲜可能第四度核试验的担忧。
美国已表示，希望中国运用其影响力，说服朝鲜放弃核武计划。在近期的公开声明中，中国外交部一再呼吁各方在朝鲜半岛议题上面自我克制，并未单独指责朝鲜。
朝鲜官方媒体劳动新闻报这个月指出，朝鲜有正当理由使用一切手段，应对美国和韩国旨在扼杀朝鲜主权的种种咄咄逼人的挑战。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
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路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。