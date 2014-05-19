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时事要闻 | 2014年 5月 19日 星期一 18:07 BJT

中国动用多种外交管道警告朝鲜 勿进行第四次核试验

路透北京5月19日 -继朝鲜再度扬言对美国的敌意态度采取反制措施后，多位在中国的外交消息人士向路透表示，中国已经透过不同外交管道警告朝鲜不可进行第四次核试验。

“中国已经告诉朝鲜，进行新的核试验毫无正当理由，朝鲜不应该这么做，”一名西方国家外交官获得中国官员告知后表示。

消息人士指出，中国已经动用在北京及平壤的外交管道，传达中方对于朝鲜可能第四度核试验的担忧。

美国已表示，希望中国运用其影响力，说服朝鲜放弃核武计划。在近期的公开声明中，中国外交部一再呼吁各方在朝鲜半岛议题上面自我克制，并未单独指责朝鲜。

朝鲜官方媒体劳动新闻报这个月指出，朝鲜有正当理由使用一切手段，应对美国和韩国旨在扼杀朝鲜主权的种种咄咄逼人的挑战。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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