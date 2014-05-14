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时事要闻 | 2014年 5月 14日 星期三 13:58 BJT

中国驻越南大使馆提醒在越中资企业和人员做好安全防范工作

路透北京5月14日 -中国驻越南大使馆在其网站上发布警告，呼吁中国企业及员工防范可能的暴力活动。近期，越南反华势力不断组织示威活动，在胡志明市发生针对中资企业的打砸事件。

“中国驻越南大使馆再次特别提醒在越南中资企业和人员做好安全防范工作，尽量减少不必要的外出，”大使馆周二在网站上发表声明称。(完)

(编译 许娜；审校 石冠兰)

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