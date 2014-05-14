中国驻越南大使馆提醒在越中资企业和人员做好安全防范工作

安徽省副省长周春雨涉嫌严重违纪接受组织审查--中纪委
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
路透北京5月14日 -中国驻越南大使馆在其网站上发布警告，呼吁中国企业及员工防范可能的暴力活动。近期，越南反华势力不断组织示威活动，在胡志明市发生针对中资企业的打砸事件。
“中国驻越南大使馆再次特别提醒在越南中资企业和人员做好安全防范工作，尽量减少不必要的外出，”大使馆周二在网站上发表声明称。(完)
(编译 许娜；审校 石冠兰)
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据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。