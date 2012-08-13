官僚作风加剧中国缺水问题--报告

路透华盛顿8月9日电（记者 Deborah Zabarenko）---《科学》（Science）杂志周四刊登的研究报告称，自上而下的官僚作风加剧了中国普遍存在的水资源供应问题，其他国家应引以为戒。

报告称，各部门之间缺乏沟通，导致中国更难应对水资源可持续供应问题。

在中国，获得大量安全、清洁水资源的问题难以得到解决，可能为其他发达国家和发展中国家提供前车之鉴。21世纪的水被称为“新的石油”。

“我认为这对全世界其他国家来说是重要的教训，因为其他国家也面临和中国一样的问题：如何处理水、能源、土地和粮食等的复杂关系。”密歇根州立大学系统综合与可持续发展研究中心的刘建国称。

作为上述报告的作者之一，刘建国指出官僚作风加剧了中国在水资源可持续供应方面的挑战。

报告称，中国669个城市中的三分之二缺水，中国逾40%的河流受到严重污染，80%的湖泊富营养化，约3亿农村居民缺乏安全的饮用水。

报告赞赏中国2011年1月作出的承诺--加强对水资源的保护和实施最严格的水资源管理。

但是，上述研究人员表示，仅作出承诺还不够，各部门间需互相交流和协调。

刘建国表示，当各部门的目标发生矛盾且缺乏协调的时候，问题就会发生。例如，增加粮食生产通常意味着增加化肥施用量，但是会污染水体；增加能源产品产量需要消耗更多的水资源，也将导致用於其他方面的水源供应减少。

为了解决这些问题，报告作者建议努力提高水资源利用效率，并加深对各部门之间复杂关系的认识。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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