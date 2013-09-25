中国水资源危机引发思考

路透北京9月23日（记者 David Stanway） - 对于中国来说，全球气候变暖竟成了“好事”。

中国政府称，气候变化对稀缺的水资源造成巨大破坏。但是批评人士指出，中国极力推进工业化和大量水电项目也有责任。

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）在一份报告中称，中亚和喜马拉雅山脉冰川减少将影响下游流域的水资源，包括中国。

“一些地区已经接近临界气温水平，”路透获得的IPCC总结报告草稿称。

“亚洲部分地区的洪水和干旱增加将加剧农村的贫困，因会对大米作物产生负面影响，并会导致食品价格和生活成本上升。”

气温上升很可能会加速喜马拉雅山脉地区的冰帽融化，或造成先发生洪灾，接着出现干旱。由于季节性冰雪融化减少，将会令包括长江在内的中国河流水源不足。

今年，中国发布了全国水利普查。普查显示20世纪90年代以来，政府数据库里28,000条河流消失，仅剩不足23,000条河流。

水利普查并未给出河流消失的原因。中国气象局称，1970年以来，包括黄河在内的几条主要河流一直在缩小，该趋势可能继续。

中国公众与环境研究中心主任马军称，观察到中国不同地区的降水量有很大波动。

他表示，政策制定者和研究人员考虑的一件事是气候变化将增加不确定性。在一些地区，水供应状况已经变得很严峻。

但是气温上升只是中国诸多问题的部分原因。其中很多问题与人口过剩、极力推进工业化以及大量依赖工程技术方案来灌溉作物和管理稀缺的水资源有关。

南京大学研究员周磊（音译）表示，中国水资源短缺更多源于城镇化和水资源管理的问题，并非气候变化的结果。

他称，在其家乡江西，水资源体系包括地下泉水、池塘、湿地以及溪流等，但过去20年灾难性的城镇化计划、建设狂潮和大型运输项目令这些全部遭到破坏。

中国政府已承诺将投入数万亿元来改善水资源供应，清理河道以及保护地下水。

但即便中国的水资源供应保持稳定，随着人口的增加，中国的人均水资源量预计将进一步下滑。目前中国人均水资源量为2,100立方米，约为全球平均水平的28%。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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