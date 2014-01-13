中国湿地面积减少近9%

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京1月13日 -中国国家林业局官员周一称，中国全国湿地面积自2003年以来减少近9%。中国缺水问题严重，粮食和能源生产以及工业活动已因缺水面临压力。
中国人口占世界总人口的五分之一以上，但淡水资源仅占全球淡水资源的6%，全国大部分地方、特别是北方面临严峻的水资源困扰。
中国国家林业局官员对记者称，中国全国湿地面积自2003年以来减少了3.4万平方公里。这超过了荷兰的国土面积。
国家林业局副局长张永利称，调查结果显示湿地保护面临许多问题，湿地保护法律方面的漏洞也威胁着日益减少的湿地。
他指出，围垦、基建占用、气候变化等是影响湿地的主要威胁因子。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。