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气候环境 | 2014年 1月 13日 星期一 17:01 BJT

中国湿地面积减少近9%

路透北京1月13日 -中国国家林业局官员周一称，中国全国湿地面积自2003年以来减少近9%。中国缺水问题严重，粮食和能源生产以及工业活动已因缺水面临压力。

中国人口占世界总人口的五分之一以上，但淡水资源仅占全球淡水资源的6%，全国大部分地方、特别是北方面临严峻的水资源困扰。

中国国家林业局官员对记者称，中国全国湿地面积自2003年以来减少了3.4万平方公里。这超过了荷兰的国土面积。

国家林业局副局长张永利称，调查结果显示湿地保护面临许多问题，湿地保护法律方面的漏洞也威胁着日益减少的湿地。

他指出，围垦、基建占用、气候变化等是影响湿地的主要威胁因子。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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