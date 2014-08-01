节水拟纳入政府考核 高耗水产品或开征消费税--报载

中国治理保险乱象更要有“问责清单” 严防内外勾结干扰监管--新华
路透北京4月24日 - 针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社周一发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。
路透上海8月1日 - 中国证券报周五报导称，从有关渠道获悉，《水污染防治行动计划》有望于近期出台，为配合该计划，国家拟将节水作为约束性目标，纳入到对各级政府的考核之中，并酝酿对高耗水产品开征消费税。
报导指出，国家将建立配套的考核制度，从后年起，每年对省一级为单位的政府落实情况进行考核，考核结果将向社会公布，并将考核结果作为领导干部综合考核评价的重要依据。
此外，有关部门亦在研究对高耗水行业征收水资源税，上述措施或将在地下水超采严重地区先行先试，而对从事节水、再生水利用的企业给予税收减免优惠。
报导称，上述行动计划将把“节水优先”放在首要位置，工业节水方面，计划将推行等量或减量置换措施，即对水污染大省的制浆造纸、纺织印染、食品发酵、石油化工等行业的改扩建项目，要实行严格的产能等量或减量置换，并继续开展行业整治，这将为后续的排放权交易埋下伏笔。
农业节水方面，行动计划将鼓励大力推进农业节水灌溉等；城市节水方面，则规定使用年限超过50年的供水设施要限期完成更新改造，并将管网漏损率控制在国家标准以内。(完)
(发稿 丁淑琴； 审校 张喜良)
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