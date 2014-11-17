香港《信报》：南北水激浪 配额供求势失衡

（11月17日财经评论）

习广思

“沪股通”今天开通，上周五晚恒指夜期率先炒起，市场预期未来几日“沪股通”的两地每天配额将日日清仓，“港股通”每天成交配额为105亿人民币，“沪股通”为130亿人民币，派完即止，这样很易造成供不应求的心态，吸引市场资金追货。上周五在纽约上市的腾讯(0700.HK)，其ADR折合每股134.7港元，已升破之前的新高134港元，这波资金市可以来得很疯狂，投资者不跟入，也不宜逆水行舟造淡。

周末老习与中资行老友吹水，他们对“沪港通”的成交十分乐观，认为每天配额将日日清仓，就算老习话A股值得投资的股份不多，老友却说，不少对冲基金过往都因没有QFII配额而无法循正途买A股，今次可昂然进入A股市场，有不少人都颇为兴奋。此外，中国内地就买股票的税务问题肯作出让步，明年A股加入MSCI环球指数的机会大增，很多基金都要趁未入指数前增持，所以他们不担心南水不向北流。恒指今天开市，突破阻力24,100点应无悬念，相信看好的投资者会趁机再挟上一点，而大价股会好过小型股，炒AH股价差要留意，不少价差股基本因素差，中国内地成交不多，就算香港股价廉宜些，也未必有北水下来炒。简单点，买盈富(2800.HK)及国企ETF(2828.HK)，乘着升市走一转，较进取的买期指算了吧，这种资金市，策略最重要简单直接。

今次“沪股通”开通，以撤销2万人民币兑换上限，对香港金融界是大好消息。中港资金增加流通，生意必定增加。不过，“沪港通”暂时有其局限，不论金额及可投资的对象都未完全开放，中国内地投资者识玩和想打世界波的，不是开“沪港通”户口，而是来港开投资账户，把资金在全世界市场调动，哪里有钱赚就去哪里。由日本、东南亚以至伦敦、纽约股市，商品可到伦敦金属交易所与芝加哥交易所买卖，在不同市场与不同资产类别间游走。不过，本地甚至是中资券商，在国际市场的业务据点甚少，要“食这条水”还要下很多工夫。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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