中国将向外资开放重大水利工程建设项目--发改委

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月2日 - 中国将进一步向外资开放投资大型水利项目，加快推进重大水利工程建设。

中国正在尝试更好地利用稀缺的、受到严重污染的水资源。为此中国需要引进更多社会资本，为开支达数十亿元的湖泊江河治理工程筹措资金，改善管道基础设施。

中国国家发改委周四在其网站上称，将允许包括外国和国际合资企业在内的合资格投资者参与水利工程竞标与建设。

但是，中国对外资仍有限制。发改委称，在涉及与地方政府的合作项目时，将优先选择国内的民间投资者。发改委称，综合水利枢纽、大城市供排水管网的建设经营需按规定由中方控股。

为了帮助水利工程项目融资，债务缠身的地方政府被鼓励使用一种政府支持的商业模式，又称“政府和社会资本合作”，该模式允许国有资产股权转入私人企业。

中国也计划进一步放开地方水价，改善该行业的盈利能力。一直以来的低水价助长了浪费，妨碍了投资。（完）