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时事要闻 | 2014年 5月 9日 星期五 17:09 BJT

江苏靖江市因水质异常暂停供水

路透北京5月9日 - 新华社周五报道称，因检测到长江水源出现水质异常，江苏靖江市暂停全市供水。

新华社称，靖江市没有就暂停供水给出详细原因。

报道称：“靖江市已迅速启动应急处置预案。”

中央电视台报道称，大约有68万人受到此次停水影响。央视援引其他国内媒体的说法报道称，供水将在周五晚些时候恢复。

今年4月，兰州自来水被检出苯含量严重超标，出厂水苯超标最高达20倍。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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