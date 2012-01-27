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时事要闻 | 2012年 1月 27日 星期五 11:34 BJT

广西龙江河镉超标 居民抢购瓶装水

路透香港1月26日电---新华社周四称，广西壮族自治区龙江河日前被发现镉浓度超标，受此影响，下游城镇居民抢购瓶装水。

中国工业和农业有毒物质排放导致的水源污染问题亟待解决，这促使有关部门呼吁出台严厉政策，减少重金属污染。但是，上述事件表明污染情况并未出现好转迹象。

新华社称，龙江河部分河段周三镉浓度为法定标准值的三倍，污染源来自广西金河矿业股份有限公司。

新华社称，上周日检测出该河镉超标，有关部门已向河内注入80吨氯化铝，对污染水源进行中和，消除健康风险。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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