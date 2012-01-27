广西龙江河镉超标 居民抢购瓶装水

安倍晋三夫人与陷入低价购地丑闻的学校断绝关系
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。
路透香港1月26日电---新华社周四称，广西壮族自治区龙江河日前被发现镉浓度超标，受此影响，下游城镇居民抢购瓶装水。
中国工业和农业有毒物质排放导致的水源污染问题亟待解决，这促使有关部门呼吁出台严厉政策，减少重金属污染。但是，上述事件表明污染情况并未出现好转迹象。
新华社称，龙江河部分河段周三镉浓度为法定标准值的三倍，污染源来自广西金河矿业股份有限公司。
新华社称，上周日检测出该河镉超标，有关部门已向河内注入80吨氯化铝，对污染水源进行中和，消除健康风险。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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