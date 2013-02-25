博客：中国水污染治理投入高成效低

博客：中国废除养老金“双轨制” 迈出收入分配公平一大步
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
记者 David Stanway
中国未来十年或斥资8,500亿美元改善供水质量，但即便投入如此巨资，可能也无法扭转过去几十年水污染和过度使用所带来的破坏。
中国称，将在2011-2020年间在农村供水项目上投资4万亿元(6,500亿美元)，相当于全球金融危机期间推出的刺激计划金额。并且，路透在查阅中央和地方政府文件后发现，至少还有2,000亿美元的额外资金将被用于全国的各种清理项目。
新资金的注入十分重要。中国境内的河流湖泊深受富营养化、化学泄漏以及未处理污水排放的毒害。根据中国迄今的环境清理情况，最终的投入金额可能会高出许多倍。
在截止2010年的五年中，中国斥资7,000亿元用于水基础设施建设，但很多水资依然无法饮用。环保部表示，在该部2011年的监测地中，有43%的地点甚至含有人类不宜接触的水。
南京大学研究过水污染的周磊(音)表示，在污染处理上投入巨资却成效甚微的原因在于，采用了错误的城市化模式，中国依然把很多压力施加到地方资源上。
仔细阅读公开文件，会发现其中的环保决心十分有限。中国努力延长三十年的经济快速增长，填补供水紧缺，满足不断发展的能源和农业需求。
与此同时，中国政府面临要求其解决环境问题的压力越来越大，民众对1月北方城市空气污染的不满已延伸至要求政府同时处理水污染问题。
周磊称，巨大的资金成本意味着，相比预防，处理水污染依然是政府优先采取的方案，因工业增长更重要，而污染也被视为是另一种经济机会。
对于地方政府与大型水处理企业之间的交易，他表示，他们总将环境恶化看作一个经济问题，中国甚至把污染当作一种资源，把处理环境恶化的机会看作一种积累新财富的方式。（完）
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
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