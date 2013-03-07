中国地下水污染不排除有加重趋势--发改委副主任

路透北京3月7日 - 面对中国饮用水是否安全的疑虑，中国国家发展和改革委员会副主任杜鹰周四表示，总的来看地下水目前的总体状况是有保障的，特别是涉及到人饮的这部分是有保障的；但是也不排除现在地下水有污染进一步加重的趋势。

他在两会期间举行的新闻发布会上表示，关于地下水防污的治理工作还有待于进一步加强，包括对超采的部分限采，并要加强监管以及执法力度，同时需要制订专门保护水资源的法律。

“我们国家地下水是用水的一个重要来源，一年大概1,100多亿方，占全部用水量的20%左右。其中分布不大一样，南方主要是用径流，北方用地下水更多一点。像北京、河北这一带，恐怕地下水要占到整个工业农业和人民生活用水总量的50%以上。”杜鹰称，目前对地下水的情况只知道大概，缺乏详细的资料，普查工作正在进行中。

他指出，虽然总体良好，但也不排除现在地下水有污染进一步加重的趋势，主要表现在地下水的污染是从城市周边向农村扩散，从浅层水向深层水扩散，所以对这个趋势应该引起高度重视。

杜鹰提到，要对地下水防污的治理工作进一步加强，除限采外还要加强严格监管，而目前对地下水的整个监测、预警、执法力量都不够强，法律也不够健全。

“现在我们有许多涉水的法，水法、水环境污染防治法等等，但还没有一部专门的保护地下水的法律，这个问题也需要在今后的工作中进一步解决。”他称。

近年来，中国包括水污染等环境恶化的事件层出不穷，参加两会的代表们也呼吁从法律上加强环境保护和相关处罚力度，并建议将其写进政府工作报告中。(完)

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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