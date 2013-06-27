中国工商联称政府在制定水污染防治计划 将投入两万亿元--报载

路透北京6月27日 - 中国工商联环境商会秘书长骆建华透露，中国已制定大气污染防治行动计划，水污染防治行动计划也正在制定过程中。据测算，实施大气污染防治行动计划将投资1.7万亿元，而水污染防治行动计划将投入2万亿元。

上海证券报周四援引骆建华在会议上讲话称，中国未来环境保护主要着重在大气污染防治、水污染防治和土壤污染防治。中国环保产业产值已达1万亿元，至2015年，这一数字将达4.5万亿元。未来三年，环保市场增长空间巨大。

他并称，节能、工业固废等资源综合利用、污染治理这三个领域将更具发展潜力。工业企业的环境污染问题，今后将是“谁污染谁付费”，将治理的问题交给专业的第三方”。

骆建华建议，应尽快出台三个单项污染防治法律，即大气污染、水污染和固体废物污染环境防治法，加快制定《土壤污染防治法》等法律，制定并完善相关的环境标准。

中国环境质量状况形势严峻，公众关注度日益上升，促使新一届政府对污染采取更为强硬的措施。国务院6月14日常务会议通过了大气污染防治十条措施，明确提出要减少污染物排放。

据悉，近四十年，中国环保投资稳步上升，从上世纪80年代初期占GDP比重0.5%上升到目前的1.66%，投资总额大幅跃升。但与中国污染治理的实际需要相比，环保投资还相差甚远。

对此，骆建华认为，今后10年中国应把环保投入占GDP比重迅速提高到2%-3%，工业污染控制投资占其固定资产投资比例提高到5%-7%。这是中国控制环境污染的根本性措施。（完）

(发稿 李航; 审校 黄凯)

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