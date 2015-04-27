推进水污染防治领域PPP模式 对项目适度政策倾斜--中国财政部

路透北京4月27日 - 中国财政部周一发文表示，要逐步将水污染防治领域全面向社会资本开放，推广运用公私合作关系（PPP）模式，对PPP项目予以适度政策倾斜，提升项目融资能力；同时坚持存量为主原则，以费价机制透明合理、现金流支撑能力相对较强的存量项目为主。

财政部网站刊登的关于推进水污染防治领域政府和社会资本合作的实施意见指出，要建立和完善水污染防治领域稳定、长效的社会资本投资回报机制，并优化政府补贴体系，维护市场机制基础性作用。

“在水污染防治领域大力推广运用PPP模式，对提高环境公共产品与服务供给质量，提升水污染防治能力与效率具有重要意义。”财政部新闻部称。

在资金支持方面，意见称，地方财政部门要统筹运用相关专项资金，优化调整使用方向，扩大资金来源渠道，对PPP项目予以适度政策倾斜。相关PPP项目财政资金纳入中期财政规划管理。

综合采用财政奖励、投资补助等方式，支持水污染防治领域PPP项目实施落实；鼓励社会资本建立环境保护基金，重点支持水污染防治领域PPP项目。

政府需着力支持PPP项目融资能力提升，健全社会资本投入市场激励机制，推行排污权有偿使用，完善排污权交易市场。支持开展收益质押担保融资和预期收益质押融资。

“建立公平、开放、透明的市场环境，维护市场机制基础性作用。”意见提到，健全回报机制，优化政府补贴体系，探索水污染防治领域市场化风险规避与补偿机制。

财政部去年9月份发布关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知，提出要完善财政投入及管理方式，尽快形成有利于促进PPP模式发展的制度体系。（完）

浏览意见全文，请点选财政部网站：here

(发稿 侯向明； 审校 毕晓雯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。