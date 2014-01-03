中国2015年底全面实施居民阶梯水价

路透北京1月3日 -中国正在加快推进资源产品价格改革，继阶梯电价后阶梯水价亦提上日程。发改委明确要求在2015年底前设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度，缺水地区应进一步加大价差。

中国国家发展改革委、住房城乡建设部周五发文部署全面实行城镇居民阶梯水价制度，以保障居民基本生活用水需求为前提，改革居民用水计价方式，发挥阶梯价格机制的调节作用，促进节约用水，提高水资源利用效率。

指导意见明确，2015年底前设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度；具备实施条件的建制镇也要积极推进。各地要按照不少于三级设置阶梯水量。

第一级水量原则上按覆盖80%居民家庭用户的月均用水量确定，保障居民基本生活用水需求；第二级水量原则上按覆盖95%居民家庭用户的月均用水量确定，体现改善和提高居民生活质量的合理用水需求；第一、二、三级阶梯水价按不低于1:1.5:3的比例安排，缺水地区应进一步加大价差。

中国是一个乾旱缺水严重的国家。淡水资源总量为28,000亿立方米，占全球水资源的6％，但人均只有2,200立方米，在世界上名列121位，是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一。到20世纪末，全国600多座城市中，已有400多个城市存在供水不足问题，其中比较严重的缺水城市达110个，全国城市缺水总量为60亿立方米。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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