南水北调可能影响地区经济增长

中国金融监管改革原则方向已达共识 金融工作会议召开或临近--建行
路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透北京9月10日（记者 Stian Reklev） - 中国即将实现领袖毛泽东南水北调、缓解北方水资源短缺的夙愿，但批评人士表示，首都北京获取资源的做法会损害中国其它地区。
耗资620亿美元的南水北调工程是世界最大的基础设施项目之一。
项目二期10月通水，每年将通过1,500公里长的管道从湖北丹江口水库运送95亿立方米水资源至河南、河北和北京。
北京超过三分之一的水资源供应将依靠南水北调工程。
批评人士称，南水北调将进一步损害中国已受损的河流，其中很多已经干涸，并可能威胁其它地区未来的投资。
住房和城乡建设部副部长仇保兴2月称，南水北调工程难以持续，海水淡化技术和雨水收集利用是北京更好的选择。
“从汉江流域调走这么多水资源，这一地区未来数十年需要开发的最基本资源被剥夺了，”波特兰州立大学助理教授Britt Crow-Miller指出。
“中国目前的发展模式非常短视：不惜一切代价实现经济增长，尽可能地把后果留给了未来。”
南水北调东线工程去年通水，但水抵达天津后污染过重，无法使用。
河道污染严重是中国经济迅速发展引发的一个重大环境危机。中国政府曾估计超过70%的河流和湖泊被污染，其中一半的水质差到无法饮用。
“通往丹江口水库的当地河道显然会受到严重的负面影响，”哈佛大学肯尼迪政府学院的Scott Moore说道，并指出农业灌溉、生态系统和地下水补给等用水会减少。（完）
编译：李富强 发稿： 王琛
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