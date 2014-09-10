南水北调可能影响地区经济增长

路透北京9月10日（记者 Stian Reklev） - 中国即将实现领袖毛泽东南水北调、缓解北方水资源短缺的夙愿，但批评人士表示，首都北京获取资源的做法会损害中国其它地区。

耗资620亿美元的南水北调工程是世界最大的基础设施项目之一。

项目二期10月通水，每年将通过1,500公里长的管道从湖北丹江口水库运送95亿立方米水资源至河南、河北和北京。

北京超过三分之一的水资源供应将依靠南水北调工程。

批评人士称，南水北调将进一步损害中国已受损的河流，其中很多已经干涸，并可能威胁其它地区未来的投资。

住房和城乡建设部副部长仇保兴2月称，南水北调工程难以持续，海水淡化技术和雨水收集利用是北京更好的选择。

“从汉江流域调走这么多水资源，这一地区未来数十年需要开发的最基本资源被剥夺了，”波特兰州立大学助理教授Britt Crow-Miller指出。

“中国目前的发展模式非常短视：不惜一切代价实现经济增长，尽可能地把后果留给了未来。”

南水北调东线工程去年通水，但水抵达天津后污染过重，无法使用。

河道污染严重是中国经济迅速发展引发的一个重大环境危机。中国政府曾估计超过70%的河流和湖泊被污染，其中一半的水质差到无法饮用。

“通往丹江口水库的当地河道显然会受到严重的负面影响，”哈佛大学肯尼迪政府学院的Scott Moore说道，并指出农业灌溉、生态系统和地下水补给等用水会减少。（完）

编译：李富强 发稿： 王琛

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