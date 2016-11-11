中国将实施水资源消耗总量、强度双控管理制度--水利部

路透北京11月11日 - 中国水利部部长陈雷周四表示，中国将实施水资源消耗总量和强度双控制度，到2020年相关方案基本完善，初步实现城镇发展规模、人口规模、产业结构和布局等经济社会发展要素与水资源协调发展。

该方案由水利部、国家发改委联合印发。突出以水定需、量水而行、因水制宜，强调约束性指标与“十三五”（2016-2020年）规划纲要、最严格水资源管理制度、水污染防治行动计划等保持统一及目标措施的针对性和可操作性。

“实施水资源消耗总量和强度双控行动，必须依靠深化改革，使市场在资源配置中起决定性作用和更好地发挥政府作用，更多地用市场手段实现双控目标。”发改委副主任张勇表示。

中国国务院副总理汪洋10月曾表示，中国的防洪安全体系存在明显短板，农业生产的水利根基不稳固，水资源安全的问题日益突出，随着工业化、城镇化推进用水需求还将持续增长，城乡生活用水、生态用水和农业生产用水形势将更加严峻。

中国发改委等九部委此前联合印发指导意见，提出要通过划定并严守资源消耗上限、环境质量底线等，将各类经济社会活动限定在红线管控范围以内。水资源消耗上，严重缺水以及地下水超采地区，要严格设定地下水开采总量指标；而用地供需矛盾特别突出地区，要严格设定城乡建设用地总量控制目标。(完)