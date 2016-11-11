中国将实施水资源消耗总量、强度双控管理制度--水利部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月11日 - 中国水利部部长陈雷周四表示，中国将实施水资源消耗总量和强度双控制度，到2020年相关方案基本完善，初步实现城镇发展规模、人口规模、产业结构和布局等经济社会发展要素与水资源协调发展。
该方案由水利部、国家发改委联合印发。突出以水定需、量水而行、因水制宜，强调约束性指标与“十三五”（2016-2020年）规划纲要、最严格水资源管理制度、水污染防治行动计划等保持统一及目标措施的针对性和可操作性。
“实施水资源消耗总量和强度双控行动，必须依靠深化改革，使市场在资源配置中起决定性作用和更好地发挥政府作用，更多地用市场手段实现双控目标。”发改委副主任张勇表示。
中国国务院副总理汪洋10月曾表示，中国的防洪安全体系存在明显短板，农业生产的水利根基不稳固，水资源安全的问题日益突出，随着工业化、城镇化推进用水需求还将持续增长，城乡生活用水、生态用水和农业生产用水形势将更加严峻。
中国发改委等九部委此前联合印发指导意见，提出要通过划定并严守资源消耗上限、环境质量底线等，将各类经济社会活动限定在红线管控范围以内。水资源消耗上，严重缺水以及地下水超采地区，要严格设定地下水开采总量指标；而用地供需矛盾特别突出地区，要严格设定城乡建设用地总量控制目标。(完)
(发稿 陈杨；审校 毕晓雯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。