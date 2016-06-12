落实农业水价综合改革 明确3-5年率先实现目标地区--中国发改委

路透北京6月12日 - 中国国家发展改革委等四部委周日发布通知称，关于推进农业水价综合改革，要按照用10年左右时间完成改革任务的总体要求，倒排时间，实施方案要重点明确3-5年率先实现改革目标的地区范围。

国务院今年年初发布关于推进农业水价综合改革的意见，用10年左右时间，建立健全合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新、与投融资体制相适应的农业水价形成机制。

发改委网站刊登的通知表示，具备全省（自治区、直辖市）整体实施条件的，要同步推进；暂不具备条件的，要按照先易后难的原则集中力量有序推进。尽可能以市、县、乡镇、村等行政区划以及灌区等为单元集中连片推进，形成示范效应。

通知强调，要夯实农业水价改革基础，按照经济实用、满足取用水管理和计量收费需要的原则，配备完善取用水计量设施；建立健全农业水价形成机制，水资源紧缺地区、地下水超采地区的农业水价要率先调整到位，条件具备的地区可提高到完全成本水平，积极探索实行分类水价和逐步推行分档水价。

建立精准补贴和节水奖励机制。在统筹分析节水成效、调价幅度、财力状况的基础上，建立农业用水精准补贴和节水奖励机制，科学确定补贴对象、方式、环节、标准、程序等，确保奖补资金可持续。

通知称，各地要将经省级政府批准后的农业水价综合改革实施方案及2016年度实施计划，于7月底前报送四部委，以后年度实施计划于上年11月底前报送。（完）

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