中国水利部称将扩大水权交易试点范围

路透北京1月2日 -新华社周四报导称，水利部水资源司司长陈明忠近日表示，今后将进一步扩大水权交易试点范围，制定地区间、行业间、用水户之间的水权交易规则和监管制度，推动建立水权交易平台，加强水权市场监管。

他谈到，今后对用水总量达到红线控制指标的地区，新增项目取用水量必须通过水权转让取得；对已超过红线控制指标的地区，要严控用水量增长，并通过水权转让压减超用水量。

“以水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”为抓手，建立健全水资源管理责任和考核制度。”陈明忠表示。

他透露，目前各省区市用水总量控制目标已经明确。已有29个省区市完成地市级指标分解，其中七个省市完成市县两级指标分解，已覆盖95%的地级行政区和近700个县级行政区。

他还表示，全国已全面启动跨省江河流域水量分配工作。计划通过5年左右的时间，完成全国53条重要跨省江河水量分配工作。水利部今后还将严格水资源论证和取水许可管理。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。