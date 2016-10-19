中国水资源安全问题日益突出 用水形势更严峻--副总理

路透北京10月19日 - 中国国务院副总理汪洋周三指出，中国的防洪安全体系存在明显短板，农业生产的水利根基不稳固，水资源安全的问题日益突出，随着工业化、城镇化推进用水需求还将持续增长，城乡生活用水、生态用水和农业生产用水形势将更加严峻。

中国政府网刊登他在全国冬春农田水利基本建设电视电话会议上的讲话称，中国水资源不仅短缺和分布不均，而且用水方式粗放、利用效率低下，总量不足与用水浪费并存。

“今年汛期，大江大河险情总体可控，而中小河流和小水库却灾害频发，是导致人员伤亡和财产损失的主要原因。”汪洋称，农业生产的水利根基不稳固，中国特殊的自然条件和水资源条件决定了农业生产很大程度上要依靠灌溉。

目前，农田水利对农业的支撑能力明显不足，全国有近一半的耕地靠天吃饭，很多灌区工程不配套、老化失修严重，工程建管脱节、管理手段和水平落后，运行效率不高。

汪洋指出，补好“短板”加快完善建设体系，补“短板”要特别重视补农业节水的“短板”。认真谋划一批节水重大工程、出台一批重大举措，加快推进农业节水，推动农田水利建设从提高供水能力向更加重视提高节水能力转变，为农业结构调整提供更加有力的水利支撑。

加快建立健全农业用水精准补贴和节水奖励机制，要大力创新农田水利投融资体制，用好土地出让收益计提、过桥贷款、开发性金融等扶持政策，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，吸引社会资金投入。

要继续创新适合小型农田水利工程特点的建设模式，积极推广以奖代补、先建后补、民办公助等行之有效的办法，调动农民、新型农业经营主体等建设农田水利的积极性。（完）