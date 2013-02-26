江西永修县因上游石油管道漏油暂停水供应

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京2月25日 - 新华社周一报道称，江西永修县因中石化旗下公司运营的石油输油管道破裂漏油暂停水供应，约6万人用水受影响。
新华社引述当地环保部门的说法称，供应永修县自来水的潦河取水口处水面发现不明油体飘浮，污染源为中石化九江至樟树成品油输油管道（樵舍地段）漏油，目前目前污染源头已关闭。
中国的各大城市经常发生工业水污染问题。今年早些时候，邯郸市曾因上游一城市化学品泄露暂停水供应。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。