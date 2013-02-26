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气候环境 | 2013年 2月 26日 星期二 09:08 BJT

江西永修县因上游石油管道漏油暂停水供应

路透北京2月25日 - 新华社周一报道称，江西永修县因中石化旗下公司运营的石油输油管道破裂漏油暂停水供应，约6万人用水受影响。

新华社引述当地环保部门的说法称，供应永修县自来水的潦河取水口处水面发现不明油体飘浮，污染源为中石化九江至樟树成品油输油管道（樵舍地段）漏油，目前目前污染源头已关闭。

中国的各大城市经常发生工业水污染问题。今年早些时候，邯郸市曾因上游一城市化学品泄露暂停水供应。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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