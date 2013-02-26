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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 10:10 BJT

江西永修县因上游石油管道漏油暂停水供应

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月25日 - 新华社周一报导称，江西永修县因中石化旗下公司运营的石油输油管道破裂漏油，而暂停水供应，约6万人用水受影响。

新华社引述当地环保部门的说法称，供应永修县自来水的潦河取水口处水面发现不明油体飘浮，污染源为中石化九江至樟树成品油输油管道（樵舍地段）漏油，目前目前污染源头已关闭。

中国的各大城市经常发生工业水污染问题。今年早些时候，邯郸市曾因上游一城市化学品泄露暂停水供应。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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