江西永修县因上游石油管道漏油暂停水供应

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月25日 - 新华社周一报导称，江西永修县因中石化旗下公司运营的石油输油管道破裂漏油，而暂停水供应，约6万人用水受影响。
新华社引述当地环保部门的说法称，供应永修县自来水的潦河取水口处水面发现不明油体飘浮，污染源为中石化九江至樟树成品油输油管道（樵舍地段）漏油，目前目前污染源头已关闭。
中国的各大城市经常发生工业水污染问题。今年早些时候，邯郸市曾因上游一城市化学品泄露暂停水供应。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。