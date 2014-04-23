兰州威立雅董事长就自来水苯超标事件道歉

路透北京4月23日 - 新华社报道称，兰州威立雅水务（集团）有限责任公司董事长姚昕就自来水苯超标事件向公众表示道歉。

报道称，在兰州市政府举行的新闻发布会上，姚昕就自来水苯超标事件表示道歉，随后姚昕“起立鞠躬”。

对于为何在事件发生10多天后才公开道歉，姚昕解释说，过去一段时间，为确保正常供水，他和公司全体人员把全部精力放在了调查苯超标的原因、修建新的输水管道等工作上。

威立雅水务中国驻香港发言人Justine Shui通过电邮称，兰州威立雅水务董事长就事件给用户带来的不便道歉是十分正常的做法。

她还称，兰州威立雅水务不生产或存有苯，公司深信相关机构会查明苯的来源。

4月10日，兰州威立雅水务出厂的自来水被发现苯含量超标，兰州市有一个区的自来水供应因此暂停，其他居民则被警告在24小时内不宜饮用自来水。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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