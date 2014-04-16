兰州称威立雅对水质安全监管不力

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月16日 - 中国央广网引述兰州“4·11”局部自来水苯超标事件应急处置领导小组新闻发言人的话称，经调查，威立雅水务集团公司对水质安全存在监管不力的问题。

路透记者未能联系到兰州市政府和威立雅水务的高管就此置评。

4月10日，兰州市威立雅水务公司检测发现其出厂水苯含量严重超标，此后兰州市政府采取应急措施，宣布该市自来水24小时内不宜饮用。

后来政府已表示，造成此次自来水苯超标的原因是中石油兰州石化一条管道发生原油泄漏，污染了供水企业的自流沟。

据新华报道，兰州威立雅水务集团公司副总经理阎晓涛称该公司对自来水苯超标事件不存在迟报瞒报问题。兰州市国资委持有兰州威立雅的55%股权，法国威立雅则占有45%股权。