中国新债：世行SDR计价三年期债利率0.49% 投标倍数2.47倍--业内人士

路透上海8月31日 - 业内人士周三透露，国际复兴开发银行(世界银行)今日在中国银行间债市发行的三年期SDR(特别提款权)计价债券，票面利率为0.49%，投标倍数为2.47倍。这是首只以人民币进行结算的SDR债券。

此次世界银行SDR债批准额度为20亿特别提款权，本期新债为其今年第一期SDR债，计划发行总额为5亿SDR，票面利率申购区间为0.4%-0.7%。

该债未被中国评级机构评级，簿记建档日为8月31日，起息日和缴款日同为9月2日，发行期为8月31日-9月2日。牵头簿记管理人是工商银行(601398.SS)(1398.HK)，联席簿记管理人是汇丰银行(中国)有限公司。

联席主承销商除工行、汇丰中国外，还包括国家开发银行和建设银行(601939.SS) (0939.HK)。

中国货币网周三公布了本期SDR债券发行价的人民币金额，100SDR单位面值对应的人民币金额为931.5851元。

世界银行此前表示，其将在中国发行的SDR债券将被称为“木兰债”。世行在路演时并称，债券的交割、付息和兑付均按照相应的境内外汇汇率用人民币结算。(完)