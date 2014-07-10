分析：需求疲弱及中国隐性库存致锡价未能按预期上涨

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透伦敦7月9日 - 伦敦金属交易所(LME)的锡库存莫名其妙地上升，让原本预期今年库存减少的投资者倍感挫折。中国隐性锡库存出口可能是LME库存增加的背后主因。
今年年初，由于市场供需基本面吃紧，使很多人预测锡价将会上升。
但今年迄今锡价下降了0.5%，较4月所及高点更是下跌了将近7%，部分是受库存上升拖累。
目前尚不掌握完整数据，但分析师表示，市场明显供应充足，是因为中国的隐性库存流入国际市场，而需求却弱于预期。
4月时，路透调查的分析师预计LME现货锡价格CMSN0今年平均将在每吨23,360美元，当前价格为22,200美元。
但是，锡不但未出现短缺，在LME监控的仓库中，锡库存MSNSTX-TOTAL自2月27日以来反而大增了近50%，令投资者和分析师感到疑惑。
“这让许多人措手不及，包括我们自己在内，”法国兴业银行(Societe Generale)驻伦敦的分析师Robin Bhar表示，“价格走势非常令人失望。”
若浏览锡库存数据，请点选：link.reuters.com/byd38s
**投资者选择镍和锌**
与此同时，投资者被有关镍和锌供应短缺的预测所吸引，纷纷买进，因此从锡市场吸除了更多的流动性。而锡已经是LME成交量最低的基本金属。
南非标准银行的分析师Leon Westgate表示，今年迄今LME电子交易平台上的锡成交量较上年均值下降了13.5%。
“看起来市场注意力已经转向镍和锌等其他金属，而锡则被认为流动性太差而难以建立足够规模的仓位，”他在报告中表示。
锡库存不降反增尤为令人困惑，因为全球最大的锡出口国--印尼去年实施新规，强制要求所有锡锭出口前都必须在一家国内平台上进行交易，从而导致今年前五个月锡出口量同比大减21%。
“如果印尼干脆中断锡出口，那么供应缺口就会扩大。但这显然尚未在价格走势或LME库存变化趋势中得到反映，”法国巴黎银行分析师Stephen Briggs表示。
“这让我有点捉摸不透。”
**中国出口大增50%**
分析师称，全球市场上的锡供应增加，部分是由于中国出口意外增加。
中国尚未公布权威数据，但Kettle估计该国在今年前五个月共出口了大约5,000吨锡，较去年同期大增约50%。
Kettle称，中国于2012年进口了大量锡，因为当时LME和中国国内的锡价间存在诱人的套利机会；而这导致中国积累了估计达20,000吨的隐性库存。
不过，那种价格关系已经反转，导致原材料流出中国。中国对精炼金属征收出口关税，但对金属产品没有征税。
“过去几个月，这是价差首次反转。只要你不需要支付出口关税，再度出口就有利可图，”Kettle表示。
Briggs称，“过去中国在原材料出口时，通常将其归类为锡产品，但进口国通常就将其归为精炼锡。”
分析师表示，锡库存增加可能也要归因于需求弱于预期。锡主要是用于电子产品的焊料。
“去年下半年，全球需求回升相当快，但似乎现在已经趋稳，”Kettle称，“中国需求一直相当平稳，因为上半年的电子产品生产增速大大放缓。”
部分分析师仍然预计，锡最终将出现供应短缺。Westgate称，“强势上涨的各项条件已经具备，锡重燃涨势只差几个看多题材而已。不过目前它的走势暂时停滞。”(完)
(编译 郑茵/洪曦/徐文焰/朱晓军；审校 张涛/孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透上海4月18日 - 尽管中国政府减少对电动汽车销售的补贴并考虑延后实现插电式汽车销售配额目标的时间，但中国汽车行业还是在积极推进发展电动汽车的计划。
路透伦敦4月18日 - 英国首相突如其来地宣布将提前改选国会，英镑周二却一反常态以大涨来回应，显示投资者寄望6月选举的结果，可为英国在面对其半世纪来的最大挑战时稳定国内政局。