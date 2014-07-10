分析：需求疲弱及中国隐性库存致锡价未能按预期上涨

资料图片：伦敦金属交易所内的交易员们。 REUTERS/Paul Hackett

路透伦敦7月9日 - 伦敦金属交易所(LME)的锡库存莫名其妙地上升，让原本预期今年库存减少的投资者倍感挫折。中国隐性锡库存出口可能是LME库存增加的背后主因。

今年年初，由于市场供需基本面吃紧，使很多人预测锡价将会上升。

但今年迄今锡价下降了0.5%，较4月所及高点更是下跌了将近7%，部分是受库存上升拖累。

目前尚不掌握完整数据，但分析师表示，市场明显供应充足，是因为中国的隐性库存流入国际市场，而需求却弱于预期。

4月时，路透调查的分析师预计LME现货锡价格CMSN0今年平均将在每吨23,360美元，当前价格为22,200美元。

但是，锡不但未出现短缺，在LME监控的仓库中，锡库存MSNSTX-TOTAL自2月27日以来反而大增了近50%，令投资者和分析师感到疑惑。

“这让许多人措手不及，包括我们自己在内，”法国兴业银行(Societe Generale)驻伦敦的分析师Robin Bhar表示，“价格走势非常令人失望。”

若浏览锡库存数据，请点选：link.reuters.com/byd38s

**投资者选择镍和锌**

与此同时，投资者被有关镍和锌供应短缺的预测所吸引，纷纷买进，因此从锡市场吸除了更多的流动性。而锡已经是LME成交量最低的基本金属。

南非标准银行的分析师Leon Westgate表示，今年迄今LME电子交易平台上的锡成交量较上年均值下降了13.5%。

“看起来市场注意力已经转向镍和锌等其他金属，而锡则被认为流动性太差而难以建立足够规模的仓位，”他在报告中表示。

锡库存不降反增尤为令人困惑，因为全球最大的锡出口国--印尼去年实施新规，强制要求所有锡锭出口前都必须在一家国内平台上进行交易，从而导致今年前五个月锡出口量同比大减21%。

“如果印尼干脆中断锡出口，那么供应缺口就会扩大。但这显然尚未在价格走势或LME库存变化趋势中得到反映，”法国巴黎银行分析师Stephen Briggs表示。

“这让我有点捉摸不透。”

**中国出口大增50%**

分析师称，全球市场上的锡供应增加，部分是由于中国出口意外增加。

中国尚未公布权威数据，但Kettle估计该国在今年前五个月共出口了大约5,000吨锡，较去年同期大增约50%。

Kettle称，中国于2012年进口了大量锡，因为当时LME和中国国内的锡价间存在诱人的套利机会；而这导致中国积累了估计达20,000吨的隐性库存。

不过，那种价格关系已经反转，导致原材料流出中国。中国对精炼金属征收出口关税，但对金属产品没有征税。

“过去几个月，这是价差首次反转。只要你不需要支付出口关税，再度出口就有利可图，”Kettle表示。

Briggs称，“过去中国在原材料出口时，通常将其归类为锡产品，但进口国通常就将其归为精炼锡。”

分析师表示，锡库存增加可能也要归因于需求弱于预期。锡主要是用于电子产品的焊料。

“去年下半年，全球需求回升相当快，但似乎现在已经趋稳，”Kettle称，“中国需求一直相当平稳，因为上半年的电子产品生产增速大大放缓。”

部分分析师仍然预计，锡最终将出现供应短缺。Westgate称，“强势上涨的各项条件已经具备，锡重燃涨势只差几个看多题材而已。不过目前它的走势暂时停滞。”(完)

(编译 郑茵/洪曦/徐文焰/朱晓军；审校 张涛/孙茉莉)

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