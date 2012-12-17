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中国财经 | 2012年 12月 17日 星期一 08:46 BJT

中投敦促欧洲创造更友好的投资环境

路透中国三亚12月16日 - 中国主权财富基金中国投资有限责任公司CIC.UL副总经理汪建熙(Jesse Wang)周日表示，如果欧洲创造一个更加友好的投资环境，中投将更加积极地投资欧洲国家。

汪建熙在海南三亚的一个论坛上表示，中投依然对欧元区的债务危机感到不乐观。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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