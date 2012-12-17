中投敦促欧洲创造更友好的投资环境

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透中国三亚12月16日 - 中国主权财富基金中国投资有限责任公司CIC.UL副总经理汪建熙(Jesse Wang)周日表示，如果欧洲创造一个更加友好的投资环境，中投将更加积极地投资欧洲国家。
汪建熙在海南三亚的一个论坛上表示，中投依然对欧元区的债务危机感到不乐观。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。