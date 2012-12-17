中投敦促欧洲创造更友好的投资环境

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透中国三亚12月16日 - 中国主权财富基金中国投资有限责任公司 副总经理汪建熙(Jesse Wang)周日表示，如果欧洲创造一个更加友好的投资环境，中投将更加积极地投资欧洲国家。
汪建熙在海南三亚的一个论坛上表示，中投依然对欧元区的债务危机感到不乐观。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。