去年银行理财产品募资额增36% 七成投入实体经济--行业协会

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透北京3月16日 - 中国银行业协会最新数据显示，2014年末，银行业金融机构理财产品余额达15万亿元人民币，同比增长47.16%；当年共发行理财产品19.13万款，总募集金额92.53万亿元，同比增35.89%。
中国金融时报周一援引银行业协会周日发布的《2014年度中国银行业服务改进情况报告》并称，理财资金的运用70%投入了实体经济，既较好地满足了公众投资需求，又更直接、更有针对性地支持了实体经济的发展。
报告显示，互联网金融服务正在改变人们办理业务的方式。2014年，中国银行业金融机构银行业离柜交易达1,167.95亿笔，同比增长21.23%；交易金额达1,339.73万亿元，增长17.9%。平均离柜率达到67.88%，同比增加4.65个百分点。
截至2014年末，网上银行个人客户数达9.09亿户，同比增19.71%；交易总额1,248.93万亿元，增17.05%。手机银行个人客户达6.68亿户，同比增30.49%；交易总额31.74万亿元，增149.12%。
数据并显示，截至2014年末，中国银行业金融机构网点总数达到21.71万个，新增营业网点6,800多个，在全国49个金融机构空白乡镇、2,308个城镇社区和318个小微企业集中地区均增设了银行网点，50多万个行政村实现了基础金融服务全覆盖。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
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