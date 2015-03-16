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中国财经 | 2015年 3月 16日 星期一 10:11 BJT

去年银行理财产品募资额增36% 七成投入实体经济--行业协会

路透北京3月16日 - 中国银行业协会最新数据显示，2014年末，银行业金融机构理财产品余额达15万亿元人民币，同比增长47.16%；当年共发行理财产品19.13万款，总募集金额92.53万亿元，同比增35.89%。

中国金融时报周一援引银行业协会周日发布的《2014年度中国银行业服务改进情况报告》并称，理财资金的运用70%投入了实体经济，既较好地满足了公众投资需求，又更直接、更有针对性地支持了实体经济的发展。

报告显示，互联网金融服务正在改变人们办理业务的方式。2014年，中国银行业金融机构银行业离柜交易达1,167.95亿笔，同比增长21.23%；交易金额达1,339.73万亿元，增长17.9%。平均离柜率达到67.88%，同比增加4.65个百分点。

截至2014年末，网上银行个人客户数达9.09亿户，同比增19.71%；交易总额1,248.93万亿元，增17.05%。手机银行个人客户达6.68亿户，同比增30.49%；交易总额31.74万亿元，增149.12%。

数据并显示，截至2014年末，中国银行业金融机构网点总数达到21.71万个，新增营业网点6,800多个，在全国49个金融机构空白乡镇、2,308个城镇社区和318个小微企业集中地区均增设了银行网点，50多万个行政村实现了基础金融服务全覆盖。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

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