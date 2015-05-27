中国今年一季度每周诞生一名亿万富豪 财富创造速度将放慢--瑞银

路透北京5月27日 - 国际投行瑞银近日联合普华永道发布2015年亿万富豪报告指出，未来5到10年内，亚洲亿万富豪的财富将超过美国。在全球白手起家的亿万富豪所创造的财富中，亚洲贡献了36%，首次超过欧洲。今年一季度，中国几乎每星期就有一名新的亿万富豪诞生，但财富创造时期很快将会放慢脚步。

报告指出，财富来自于美国和欧洲的消费品行业、科技和金融创业，以及亚洲和其他新兴市场的消费品、全球化、工业化和基础设施建设热潮。亚洲26%的白手起家亿万富豪来自于消费品行业，中国大部分都来自于房地产和消费品行业。同时亚洲亿万富豪的平均年龄为57岁，比全球其他地区的亿万富豪年轻。

报告称，亿万富豪事业蓬勃发展的环境具有周期性。社会对日益严重的社会不平等现象的反应、不断增加的税赋和资产价格下跌，都可能是造成当前周期放缓的因素，生物技术、人工智能、机器人、纳米技术和网络安全等领域的科技创新，以及老龄化人口带来的需求增长意味着一些新的机遇。

报告同时认为，中国富豪在投资风格上比欧美的投资者更激进，他们对国内市场有非常多的经验，也喜欢参与决策，未来可能会随着投资的理念的成熟和稳健更多考虑到跨境、多元化的投资。大部分中国客户已经认识到财富传承规划的重要性和紧迫性，家族办公室将会越来越受到中国亿万富豪的关注。

报告预计，慈善事业将迎来一场大的浪潮。在未来10-20年，社会投资将是一个新的趋势，如对健康、对住房、对环保方面的投资。中国的捐赠者开始支持兼具营利模式和社会影响力投资。（完）

(发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。