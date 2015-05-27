中国今年一季度每周诞生一名亿万富豪 财富创造速度将放慢--瑞银

小米正与银行洽商 为一笔10亿美元贷款进行再融资--TRLPC
路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，中国智能手机企业小米正在与数家银行洽商，为2014年签署的一笔10亿美元三年期贷款进行再融资。
路透北京5月27日 - 国际投行瑞银近日联合普华永道发布2015年亿万富豪报告指出，未来5到10年内，亚洲亿万富豪的财富将超过美国。在全球白手起家的亿万富豪所创造的财富中，亚洲贡献了36%，首次超过欧洲。今年一季度，中国几乎每星期就有一名新的亿万富豪诞生，但财富创造时期很快将会放慢脚步。
报告指出，财富来自于美国和欧洲的消费品行业、科技和金融创业，以及亚洲和其他新兴市场的消费品、全球化、工业化和基础设施建设热潮。亚洲26%的白手起家亿万富豪来自于消费品行业，中国大部分都来自于房地产和消费品行业。同时亚洲亿万富豪的平均年龄为57岁，比全球其他地区的亿万富豪年轻。
报告称，亿万富豪事业蓬勃发展的环境具有周期性。社会对日益严重的社会不平等现象的反应、不断增加的税赋和资产价格下跌，都可能是造成当前周期放缓的因素，生物技术、人工智能、机器人、纳米技术和网络安全等领域的科技创新，以及老龄化人口带来的需求增长意味着一些新的机遇。
报告同时认为，中国富豪在投资风格上比欧美的投资者更激进，他们对国内市场有非常多的经验，也喜欢参与决策，未来可能会随着投资的理念的成熟和稳健更多考虑到跨境、多元化的投资。大部分中国客户已经认识到财富传承规划的重要性和紧迫性，家族办公室将会越来越受到中国亿万富豪的关注。
报告预计，慈善事业将迎来一场大的浪潮。在未来10-20年，社会投资将是一个新的趋势，如对健康、对住房、对环保方面的投资。中国的捐赠者开始支持兼具营利模式和社会影响力投资。（完）
(发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，中国智能手机企业小米正在与数家银行洽商，为2014年签署的一笔10亿美元三年期贷款进行再融资。
路透北京5月10日 - 新华社周二晚间报导称，规模近180亿元人民币的中国国投创合国家新兴产业创业投资引导基金当日正式揭牌，标志著作为国家级政策性创投母基金已完成募集，投资运营顺利展开。
路透北京5月10日 - 中国国家统计局周三公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，略高于路透调查预估中值1.1%。