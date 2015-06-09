交银财富景气指数环比上升 股市和房市转暖令投资意愿增加

路透上海6月9日 - 中国第五大商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周二发布的最新一期交银中国财富景气指数环比上升。调研结果显示，基于国内股市和房市转暖，国内受访小康家庭的投资意愿明显上升，收入预期反弹；而且企业改革创新及经济转型亦令就业预期好转。

报告指出，5月交银中国财富景气指数为133点，较上期明显上升5个百分点；三个一级指数--经济景气指数、收入增长指数及投资意愿指数全面回升，其中投资意愿上升7个百分点。

“经济调结构促转型，拉动服务业和第三产业增长...调结构对就业的积极作用正在体现。”交通银行金融研究中心首席经济学家连平指出，此次调研显示，虽然中国经济下行压力较大，但普通家庭对未来就业形势的预期正在改善，第三产业对就业的拉动作用较明显。

近期A股市场持续火爆亦在影响小康家庭的财富预期，不仅在投资意愿方面，家庭对基金和股票的投资意愿明显上升，并在流动资产投向中列前两位，而且股市赚钱效应亦影响家庭收入增长预期。

在本次调查中，小康家庭的不动产投资意愿指数重新回到临界点，报告指出，随着各类楼市的相关政策逐步落实，加之四五月份又是房产的销售旺季，开发商加速推盘，使得小康家庭的不动产投资意愿有所增强，市场回暖趋势将进一步延续。

交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求在京沪广深等核心城市的，家庭税后年收入在10万元人民币以上，其他城市的家庭年收入在8万元以上。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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