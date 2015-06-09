交银财富景气指数环比上升 股市和房市转暖令投资意愿增加

中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透上海6月9日 - 中国第五大商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周二发布的最新一期交银中国财富景气指数环比上升。调研结果显示，基于国内股市和房市转暖，国内受访小康家庭的投资意愿明显上升，收入预期反弹；而且企业改革创新及经济转型亦令就业预期好转。
报告指出，5月交银中国财富景气指数为133点，较上期明显上升5个百分点；三个一级指数--经济景气指数、收入增长指数及投资意愿指数全面回升，其中投资意愿上升7个百分点。
“经济调结构促转型，拉动服务业和第三产业增长...调结构对就业的积极作用正在体现。”交通银行金融研究中心首席经济学家连平指出，此次调研显示，虽然中国经济下行压力较大，但普通家庭对未来就业形势的预期正在改善，第三产业对就业的拉动作用较明显。
近期A股市场持续火爆亦在影响小康家庭的财富预期，不仅在投资意愿方面，家庭对基金和股票的投资意愿明显上升，并在流动资产投向中列前两位，而且股市赚钱效应亦影响家庭收入增长预期。
在本次调查中，小康家庭的不动产投资意愿指数重新回到临界点，报告指出，随着各类楼市的相关政策逐步落实，加之四五月份又是房产的销售旺季，开发商加速推盘，使得小康家庭的不动产投资意愿有所增强，市场回暖趋势将进一步延续。
交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求在京沪广深等核心城市的，家庭税后年收入在10万元人民币以上，其他城市的家庭年收入在8万元以上。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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