中国组合投资类银行理财产品近期发行量占比明显提升--普益财富

路透北京6月16日 - 中国第三方理财研究机构--普益财富最近报告显示，因可投资股市或偏股型基金，资产配置有更多的选择，且收益率仅小幅下降，近期组合投资类理财产品的发行量占比明显提升至近银行理财产品的6成。而债券与货币市场类理财产品收益率下滑较明显，发行量占比急剧减少至35%左右。

普益财富报告称，从发行量来看，2014年债券与货币市场类理财产品的占比略高于组合投资类理财产品。进入2015年后至今，组合投资类理财产品占比大幅提升，且稳超债券与货币市场类。

报告预计，由于大额存单的正式推出，市场对相关政策的预期使得低收益低风险投向的理财产品受到较大冲击，未来“债券与货币市场”将更多的作为组合投资类理财产品中平衡风险的一个重要组成部分，而单一投向债券与货币市场的理财产品发行数量将保持在一个较低水平。

**以下为报告要点摘要**

普益财富报告称，2015年银行组合投资类理财产品实现了发行量上的反超，占比已将近银行理财产品的6成。今年4月份，债券与货币市场类理财产品发行量同比仅增加127款，涨幅仅为5.30%；而组合投资类理财产品发行量同比上升768款，增幅为38.59%。

两种投向类型产品收益率亦出现明显差距。2015年5月份债券与货币市场类理财产品收益率为4.79%，同比下滑0.18个百分点。组合投资类理财产品收益率为5.27%，同比下滑0.13个百分点。

同时5月数据显示，在不考虑结构性产品的情况下，当月到期收益率在6.5%以上的理财产品全部为组合投资类，这标志着组合投资类是目前银行理财产品中收益较高且较稳定的一个大的投向分类。

报告预计，周一起正式发行的大额存单因为其在交易上的优势，以及未来收益率的提升空间，会对理财市场形成一定的冲击。资产配置选择相对灵活、本身收益较高的组合投资类理财产品，受到的冲击相对较小。而作为保本类理财产品的主要投向类型，债券与货币市场投向分类受到的冲击或更大。

据统计，在最近一轮降息后，最高的城商行1年期定期存款利率已达3.25%。随着利率市场化政策的推行，存款利率或进一步提高，对保本类银行理财产品的分流力度将更大。

报告并称，随着理财产品收益率的持续走弱，若未来债券与货币市场类产品收益率下跌幅度过大，风险偏好高点的投资者或将资金转向为组合投资类。风险偏好较低的投资者则会选择利率有所上浮的银行定期存款。（完）

(发稿 王蕾；; 审校 杨淑祯)

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