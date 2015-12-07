中国的银行理财收益持续下滑 投研能力成行业分化关键--普益财富

路透北京12月7日 - 中国资管第三方研究机构--普益财富发布报告称，中国央行持续的宽松政策及A股暴跌后引发银行资金的再配置压力，是下半年银行理财产品收益持续下降的主要因素；而资产荒背景下，寻找资产、发掘资产的能力将成各银行理财业务的核心竞争力所在。

尽管整个资管行业收益率出现普降，但普益财富表示，股份行中部分投研能力较强的银行，如兴业银行(601166.SS)、招商银行(600036.SS)所发行的理财产品反而出现了收益率逆势上涨的情况。

“招行是同业内较早采用MOM、FOF模式进行资产管理的银行;而兴业一是资源广，二是比同业更多配置海外资产，而且多是提前布局。”普益财富研究员钟鸿锐指出。

普益财富数据显示，10月全国商业银行共计发行理财产品5,553款，平均收益率为4.54%，相较9月下降0.11个百分点。同时，不同机构之间发行产品的收益率也出现了分化，如国有行目前理财产品综合收益率为4.12%，股份行为4.61%。

同时，普益财富指出，一些有实力的城商行，在充分发挥手中储备的高收益项目的同时，利用其地区优势深耕本地市场取得优质项目，将自身存续规模较小的劣势转化为优势，建立在收益率方面的优势。

钟鸿锐表示，根据普益财富的研究，在贬值周期，货币的贬值程度与理财产品收益率匹配程度较高，即货币贬值幅度越大，理财产品收益率降幅越大。

报告并指出，在冲关SDR成功后，人民币存在的贬值压力和国际资本进入中国导致的资产端压力还将对银行理财产品收益率造成一定的负面影响。（完）