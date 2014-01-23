博客：中国富豪消费大降 奢侈品在华光芒渐退

2013年9月11日，中国品牌“上下”在巴黎的一家店铺。 REUTERS/Jacky Naegelen

记者 Clare Baldwin

中国富豪消费出现至少五年以来的最大降幅，意味着今年他们对奢侈品的需求可能进一步下降，从而改变路易威登(LVMH.PA)等将增长押注中国市场的高端零售商的游戏规则。

据《胡润百富》调查，2013年中国富豪平均消费下降15%，为连续第三年下降，送礼比上年减少25%。

中国富豪消费出现下降之际，正值中国政府开展打击腐败活动并遏制送礼不正之风，而为了规避国内高达40%的奢侈品消费税，海外旅游购物日趋火热。

中国富豪移民比例上升，导致他们的奢侈品消费也有所下降。根据《胡润百富》调查，中国亿万富翁已移民或正考虑移民的比例占到三分之一，大多数移民的目的是为了让子女享有更好的受教育机会。

中国消费者是全球最大的奢侈品消费群体。中国消费者支出下降或是购物习惯改变，对于本就受中国经济放缓和消费者日趋成熟冲击的高端零售商而言，无疑是雪上加霜。

胡润百富创始人兼首席调研员胡润对路透称：“对于皮革制品、配饰、手表等传统奢侈品而言，（中国富豪）今年的消费将持平，甚至可能略有下降。”

“至于茶叶、保健品、甚至教育等奢侈品，我们仍认为是很火热的市场。”

中国国家主席习近平上任以来一直强调反腐倡廉，并且特别强调要刹住送礼不正之风。

胡润称，这导致许多中国富豪如今购买奢侈品只为自用，而不是送礼。

精明的消费者

中国的富豪们经常网上购物，以便在全球范围内找到最适合的价格。他们对自己的时尚选择也变得更有信心，将时尚服装和配饰与各种名牌混搭穿着。

“消费者更精明了，”胡润说。“他们将更多在海外购物，而不是在中国。对于全球品牌，这没问题。”

根据贝恩公司去年12月发布的一项调查，2013年中国内地消费者奢侈品支出的三分之二是在海外，这是美国取代中国成为全球增速最快的奢侈品市场的原因之一。

除了在国内的消费减少外，越来越多的中国富豪正在移民。根据《胡润百富》调查，已经移民和正考虑移民的中国富豪移民比例从上年的60%上升到了64%。