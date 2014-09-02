四季度应超配利率市场化产品 逐步提升A股配置--国泰君安

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透上海9月2日 - 面对中国财富管理市场的迅速壮大，国内券商研究范围正由传统的股票和债券拓展至更多资产类别。国泰君安证券近日发布其首份大类资产配置建议报告称，四季度应超配利率市场化产品，包括银行理财、信托、货币基金、债券等；逐步提升股票配置比例，建立一个长期头寸。
国泰君安大类资产配置研究团队认为，展望四季度，国内房地产市场的大周期拐点出现，政策以改革为取向，中国经济将进入依靠效率提升阶段。在这一阶段后由于企业盈利恢复是一个非常缓慢的过程，股市将呈现为一个非常缓慢的牛市，利率将随着金融环境改善逐步下行，房地产市场将进入平稳化阶段。
而从居民理财角度看，利率市场化就是一个财富再配置的过程，中国的这一过程才刚刚开始。这一进程中大类资产的风险收益特征发生了明显的变化：股票和股票型基金从以前的“大众市场”逐步变为“小众市场”；利率中包含的无风险收益率已经比较低，信用风险和流动性风险的溢价非常高，居民从存款向货币基金、理财产品、信托搬家的趋势仍将持续。房地产市场投资价值面临着人口拐点和利率市场化的压制，将逐渐回归住宅属性。
国泰君安给出的近期大类资产配置建议是：超配利率市场化类产品，使存款端的资产能够享受到利率市场化的收益；过去几年低配股票资产的投资者可以逐步提升股票的配置比例；房地产的价格中长期将走稳，考虑通胀、资金成本和交易成本，投资价值非常低，需要降低配置比例。
从资产的国际配置来看, 国泰君安认为，随着美国经济复苏的持续，美联储量化宽松（QE）的退出，美元指数进入上升通道，美元兑欧元等其他货币的升值动力增强，美元对人民币的汇率在中短期内保持宽幅双向波动。此外，综合美元指数、国际通胀趋势和地缘政治等因素，下半年黄金价格将继续震荡下行。
国泰君安证券大类资产配置研究团队成立于2013年，是国内券商中较早成立的专门研究大类资产配置的研究团队，目前已规划了涵盖权益类、固定收益类理财产品、现金类理财产品、房地产、贵金属、外汇这些理财产品以及相关衍生品等完整的大类资产配置研究框架。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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