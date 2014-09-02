四季度应超配利率市场化产品 逐步提升A股配置--国泰君安

路透上海9月2日 - 面对中国财富管理市场的迅速壮大，国内券商研究范围正由传统的股票和债券拓展至更多资产类别。国泰君安证券近日发布其首份大类资产配置建议报告称，四季度应超配利率市场化产品，包括银行理财、信托、货币基金、债券等；逐步提升股票配置比例，建立一个长期头寸。

国泰君安大类资产配置研究团队认为，展望四季度，国内房地产市场的大周期拐点出现，政策以改革为取向，中国经济将进入依靠效率提升阶段。在这一阶段后由于企业盈利恢复是一个非常缓慢的过程，股市将呈现为一个非常缓慢的牛市，利率将随着金融环境改善逐步下行，房地产市场将进入平稳化阶段。

而从居民理财角度看，利率市场化就是一个财富再配置的过程，中国的这一过程才刚刚开始。这一进程中大类资产的风险收益特征发生了明显的变化：股票和股票型基金从以前的“大众市场”逐步变为“小众市场”；利率中包含的无风险收益率已经比较低，信用风险和流动性风险的溢价非常高，居民从存款向货币基金、理财产品、信托搬家的趋势仍将持续。房地产市场投资价值面临着人口拐点和利率市场化的压制，将逐渐回归住宅属性。

国泰君安给出的近期大类资产配置建议是：超配利率市场化类产品，使存款端的资产能够享受到利率市场化的收益；过去几年低配股票资产的投资者可以逐步提升股票的配置比例；房地产的价格中长期将走稳，考虑通胀、资金成本和交易成本，投资价值非常低，需要降低配置比例。

从资产的国际配置来看, 国泰君安认为，随着美国经济复苏的持续，美联储量化宽松（QE）的退出，美元指数进入上升通道，美元兑欧元等其他货币的升值动力增强，美元对人民币的汇率在中短期内保持宽幅双向波动。此外，综合美元指数、国际通胀趋势和地缘政治等因素，下半年黄金价格将继续震荡下行。

国泰君安证券大类资产配置研究团队成立于2013年，是国内券商中较早成立的专门研究大类资产配置的研究团队，目前已规划了涵盖权益类、固定收益类理财产品、现金类理财产品、房地产、贵金属、外汇这些理财产品以及相关衍生品等完整的大类资产配置研究框架。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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